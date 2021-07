Projeto de Atletismo ganha classificação “ouro” da Confederação Brasileira

O projeto Atletismo Esperança, desenvolvido pelo Instituto de Atletismo de Campo Mourão sob o comando do técnico Paulo César Costa, foi classificado na categoria “ouro” pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Em todo o país foram apenas 21 projetos contemplados com esse nível. Do Paraná, apenas Campo Mourão, Paranavaí e Londrina.

Segundo Paulinho, com essa classificação o projeto terá uma verba mensal maior, além de benefícios em cursos e camping de treinamentos. “São trabalhos de anos, uma evolução muito boa e coloca Campo Mourão mais uma vez no cenário nacional, ou seja, entre as melhores equipe do país. Estou feliz pelo trabalho realizado aqui, que está no caminho certo e com muitas glorias e conquistas”, salienta, ao lembrar que a estrutura ainda está abaixo do potencial dos atletas.

Paulinho lembra que com a instalação da pista sintética para o atletismo, a modalidade dará um salto de mais qualidade e quantidade. “Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores”, disse o técnico, ao citar a Fecam, através da Lei de Incentivo ao Esporte, a Assercam, Expresso Nordeste, Unimed, Unopar, Clinicsport, Depósito Marinho, Tawwab Esfiras, Nota Paraná, médico Artur Andrade, Mercado São José, Ligue, Comitê Brasileiro de Clubes e Núcleo Regional de Educação.