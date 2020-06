Maio termina com 60 sepultamentos em C. Mourão

Durante o mês de maio, Campo Mourão teve em média praticamente dois sepultamentos diários. No total, foram 60 enterros, dos quais 57 no cemitério municipal São Judas Tadeu, e outros três no cemitério Parque Angelus.

De acordo com o relatório do São Judas Tadeu, foram 31 sepultamentos de homens e 24 de mulheres, além de uma criança do sexo masculino e um nati-morto.

Do total, 49 morreram de causa natural, cinco por acidentes de trânsito, três por homicídio e dois não tiveram as causas divulgadas.