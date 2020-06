Cooperativa Cresol anuncia instalação de agência em Campo Mourão, motivada por parceria com a ACMF

A Cresol, uma das principais cooperativas de crédito do Brasil, com mais de 200 mil famílias cooperadas em dez estados brasileiros, anunciou oficialmente, neste sábado (30), a instalação de sua primeira unidade na cidade de Campo Mourão.

O anúncio foi feito pelo diretor executivo de comunicação da cooperativa, Luiz Ademar Panzer, no programa Bola em Jogo, produzido pelo Campo Mourão Futsal, em parceria com a AK Filmes, Integrado Carnerio TV e Rádio Musical FM.

Panzer apontou a parceria com o Campo Mourão Futsal, como fundamental para a viabilização da chegada da Cresol no município. “Vamos nos instalar nos próximos dias na cidade graças a visita que recebemos no ano passado dos dirigentes do Campo Mourão Futsal, Anderson Hertz e Paulo Nicioli. Naquela oportunidade, eles nos mostraram um projeto muito sério com a modalidade, nos incentivando a não só ser um parceiro da equipe, mas também abrir uma de nossas filiais em Campo Mourão, que tem muito potencial no mercado que atuamos”, declarou Panzer.

A COOPERATIVA

A Cresol surgiu em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, onde também está instalada a sede da Central Cresol Baser.

Hoje o Sistema tem uma área de abrangência com agências de relacionamento nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas, com expansão para novas áreas.

Grande incentivadora do esporte, a Cresol será um importante parceiro para o clube mourãoense já a partir desta temporada. “Estamos muito felizes e nos orgulhamos em poder por meio dessa parceria ajudar a gerar emprego e trazer desenvolvimento econômico para Campo Mourão”, enfatiza o gestor a ACMF (Associação Campo Mourão Futsal), Anderson Cristiano Hertz.