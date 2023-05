Maio Laranja alerta sobre abuso sexual contra crianças e adolescentes

O município de Campo Mourão, através do CREAS da Secretaria de Assistência Social, fará a abertura na quinta-feira (18), das atividades referentes a Campanha Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual, denominada “Maio Laranja”. O intuito é mobilizar e convocar a sociedade para o engajamento contra a violação de direitos sexuais de crianças e adolescentes.

O dia 18 de maio foi instituído por meio de lei federal em função da morte da menina Aracelli, em Vitória (ES), que aos oito anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada. A abertura será marcada pela colocação de uma faixa da campanha no Paço Municipal, no Fórum e na Delegacia da Mulher. Também haverá apresentação do Circo Teatro Sem Lona “O medo da Terezinha”, no Teatro Municipal, às 9 horas e às 14h30.

“Faça Bonito: Proteja Nossas Crianças e Adolescentes” é o slogam da campanha, simbolizada pela flor Gerbera de cor laranja, daí o nome “Maio Laranja”. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) realiza o acompanhamento com atendimentos psicossociais às crianças, adolescentes e seus familiares.

Em 2022, o CREAS registrou 120 acompanhamentos e 29 novos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em 2023, de janeiro a abril, são 99 acompanhamentos e 12 novos casos. Estima-se que esses números sejam ainda maiores por falta de denúncias de muitos casos.