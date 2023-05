Kombi do transporte escolar bate em caminhonete, mata motorista de deixa quatro estudante feridos na região

Um trágico acidente envolvendo uma Kombi do transporte escolar de Ubiratã e uma caminhonete, causou a morte do motorista e deixou quatro estudante feridos. O acidente ocorreu por volta das 06h45 desta segunda-feira, 15, na rodovia BR-369, trevo sul de acesso ao município de Ubiratã.

A Kombi foi atingida por uma caminhonete Chevrolet S10 LT, que seguia pela rodovia, sentido Ubiratã a Cascavel. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da Kombi no intuito de entrar na cidade, acabou cruzando na sua frente da caminhoneta.

O motorista da S10 não teve como evitar a colisão. Como o impacto, o motorista da Kombi, de 33 anos, morreu no local. Haviam 4 crianças como passageiras e todas sofreram lesões, sendo encaminhadas primeiramente para a Santa Casa de Ubiratã. Devido a gravidade dos fermentos, um adolescente de 15 anos precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Mourão.

Nenhum dos ocupantes usava cinto de segurança no momento do acidente. O condutor e as passageiras da caminhonete não se feriram.