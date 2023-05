Louvor Junino da Fraternidade O Caminho mantém cartelas à venda para show de prêmios

No próximo dia 10 de junho, acontece a 12ª edição do Louvor Junino, promovido pela Comunidade Fraternidade O Caminho, na Vila Franciscana, saída para Araruna. A festa conta também com show de prêmios. As cartelas estão à venda e custam R$ 50,00 cada. Interessados podem fazer a aquisição pelo telefone: (44) 9.99123-0374 ou 9.9918-7666.

A premiação será em dinheiro: 1°: R$ 20.000,00; 2°: motocicleta zero quilômetro, e 3°, um aparelho celular Iphone. O primeiro prêmio será sorteado por meio de computador (eletrônico), ou seja, a pessoa não precisa estar no local para conferir a cartela, enquanto o segundo e terceiro prêmios dependem de conferência presencial.

A programação começa às 17 horas, com celebração de missa com padre Gilson Sobreiro. Em seguida serão abertas barracas com comidas típicas, fogueira, e danças juninas.

A festa está de volta após três anos paralisada por conta da pandemia da Covid-19. A renda levantada com o evento será destinada para a construção de uma Capela de Adoração Perpétua na Vila Franciscana.