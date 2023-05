Divulgado o calendário da “Trilha do Empreendedor”

A partir de junho, o programa de capacitação e treinamentos “Trilha do Empreendedor” será desenvolvido em Campo Mourão e região para atender empresários e pessoas interessadas em iniciar negócios no Vale do Piquirivaí. Uma programação variada, desenvolvida por profissionais qualificados, será desenvolvida até outubro.

À frente do programa estão o Sebrae e a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar), que abrange cerca de 20 associações comerciais. Na última reunião mensal da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), o presidente Ben-Hur Berbet fez uma explanação sobre o programa e apresentou o calendário das atividades programadas.

A palestra de lançamento do programa nesta região, sobre o tema “Empreenda-se” será em junho. De julho a agosto acontece a capacitação “Um Marketing que Impulsiona – Marketing Estratégico Dress Code Corporativo”. Já no mês de agosto serão realizadas capacitações sobre Metodologia Inbound (compreendendo o ciclo das vendas) e Análise de Performance (como monitorar indicadores e metas).

O quarto passo do programa, marcado para setembro, inclui ações relacionadas a dois temas: Finanças (recuperação de créditos) e Estratégia de Precificação – Como definir o preço dos produtos e serviços. No encerramento das atividades, em outubro, serão desenvolvidas ações voltadas à questão do impacto visual – “Como Deixar sua Vitrine Mais Atraente”. Também será realizado o Empreende Week 2023.