Lojas serão abertas até às 17 horas neste sábado

Este será o último sábado deste mês de julho com o comércio lojista de Campo Mourão aberto até às 17 horas. Tradicionalmente, o comércio mourãoense estende o atendimento aos consumidores até o final da tarde nos dois primeiros sábados de cada mês ao longo do ano.

O funcionamento do comércio em horário especial aos sábados sempre movimenta a cidade e fomenta as vendas de empresas dos mais diferentes ramos de atividades. Muitos mourãoenses já se acostumaram a ir às compras nessas datas, já que a dilatação do horário de funcionamento das lojas beneficia sobretudo aqueles que trabalham em horário comercial e dispõem de pouco tempo durante toda a semana. Outros aproveitam para ir às compras em família.

A chegada do inverno e a realização da Festa Nacional do Carneiro no Buraco neste domingo, evento que sempre atrai muitos visitantes, são apontadas pelos comerciantes como fatores que devem contribuir para o incremento das vendas neste sábado. Eles também apontam que a recente antecipação de metade do 13º salário para os servidores municipais ativos e inativos injetou um bom volume de recursos na economia local e deve refletir positivamente nas vendas.

O horário especial de abertura das lojas está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) que é negociada anualmente pelo Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam).