CM/Futsal perde para o Cascavel por 5 a 1 pelo Paranaense

A equipe do Campo Mourão Futsal perdeu na noite dessa quinta-feira, 6, para o Cascavel Futsal por 5 a 1, em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Paranaense da Série Ouro.

A partida foi disputada no ginásio Belin Carolo. Ernandes (2), Jhony, Zequinha e Thales marcaram para a Serpente Tricolor, enquanto Tom descontou para os donos da casa.

O time mourãoense chega a 12 partidas sem vitória e, no domingo (10h), recebe o São José, pela Liga Nacional. Pelo Paranaense, em que o Carneirão ocupa a terceira colocação com 13 pontos, o time volta a jogar no dia 21 de julho, em Guarapuava.

Já o Cascavel, com a vitória, assume a liderança do grupo B, com 25 pontos, e de quebra leva a liderança geral do campeonato, com um jogo a menos.