Empate com o Foz mantém CM/Futsal na liderança do grupo C

Em duelo em que o equilíbrio foi o prato principal, como já era anunciado, Campo Mourão Futsal e Foz Cataratas empataram em 2 a 2 na tarde/noite desta quarta-feira (04), na Arena UTFPR, em Campo Mourão (Centro-Oeste Paranaense). O resultado manteve Campo Mourão na liderança do grupo C, com 23 pontos e melhor saldo de gols, e o Foz na segunda colocação com a mesma pontuação.

Eletrizante do início ao fim, aos onze segundos de jogo o Foz abriu o marcador com gol do ala Churrasco. Deivid empatou para Campo Mourão em belo passe do pivô Caio Júnior, ainda na primeira etapa. Depois do intervalo o Foz voltou a ficar a frente com gol do ala Neto. Mas, logo depois o goleiro mourãoense Renato empatou o jogo ao subir para o ataque, em chute rasteiro. “Alegria imensa de poder ajudar meu time na defesa e ainda poder fazer um gol. Nosso time está crescendo na hora certa e minha equipe pode contar comigo na hora do vamos ver, com a chegada dos playoffs”, garantiu Renato.

Na próxima segunda-feira (09) o desafio será fora de casa, em Belo Horizonte (MG), contra o Minas Tênis Clubes, em jogo que fecha a primeira fase da competição.