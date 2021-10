Locais abertos podem ter eventos para até 5 mil. Igrejas e cinemas com 70 por cento da capacidade

O Comitê de Saúde aprovou novas deliberações sobre o enfrentamento da Covid-19 no município, que serão publicadas em decreto nesta sexta-feira (08) no órgão oficial eletrônico do município. O documento, que já entra em vigor a partir da publicação, segue resolução da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), publicada na quarta-feira (6).

Os eventos em locais abertos podem ter participação de até 5.000 pessoas, com 60 por cento da capacidade. Já em locais fechados o público máximo é de 2.000 mil pessoas, com 50 por cento da capacidade. Em ambos os casos será exigido esquema vacinal completo ou teste para Covid-19 realizado com antecedência de 48 horas.

No caso de templos religiosos e cinemas a capacidade máxima de público passa de 50 para 70 por cento, garantindo o afastamento mínimo de um metro, em todas as direções. Há mudança também nas normas para velórios, com permissão da urna aberta, desde que haja atestado médico que afaste risco de contaminação.

Ô uso de termômetros deixa de ser uma exigência e torna-se uma recomendação. A flexibilização das medidas foi possível graças à análise do cenário epidemiológico que aponta diminuição do número de casos de Covid-19 e a baixa na taxa de ocupação dos leitos exclusivos para atendimento à doença, aliadas ao avanço da vacinação em todo o Estado.

“É importante lembrar que a mudança nas orientações não é um relaxamento nas medidas. Estamos trabalhando dentro da realidade epidemiológica do Paraná e é importante que as pessoas mantenham os cuidados não farmacológicos, como uso de máscaras e álcool em gel, lavagem das mãos e distanciamento social”, enfatiza o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.