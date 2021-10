Estacionamento rotativo será estendido para mais cinco quadras

Conforme já estava previsto no contrato com a empresa que administra o estacionamento rotativo em Campo Mourão, começa a ser implantado a partir do dia 10 de outubro o segundo lote, que abrangerá mais cinco quadras na área central. “A empresa já iniciou a demarcação de vagas e sinalização”, explica o diretor da Diretoria de Trânsito (Diretran), Luiz Antonio Sminka.

Neste segundo lote o estacionamento pago será estendido até a Rua São Josafat e à Rua Rocha Pombo, entre as avenidas Goioerê e José Custódio de Oliveira. “As cobranças terão início assim que as vagas estiverem demarcadas e sinalizadas”, reforça o diretor.

O horário de funcionamento regulamentado pago continua o mesmo: de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas e aos sábados das 9 às 13 horas. Em épocas especiais, como Natal, Dia das Mães, feirões e ações de venda promovidas pelo comércio local e demais datas comemorativas, o horário pode ser ampliado.

Mais informações ao usuário na página pareazul.com.br/campomourao ou de forma presencial no escritório da empresa, na Avenida Manoel Mendes de Camargo, em frente a Câmara de Vereadores.