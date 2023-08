Lobo-Guará é capturado após adentrar no prédio do 11º BPM

Uma situação bastante inusitada movimentou o quartel do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão na manhã desta quinta-feira, 24. Após invadir durante a madrugada o pátio do batalhão, um lobo-guará acabou adentrando as instalações do prédio.

O animal estava acuado e assustado já que no pátio do quartel ficam alguns cães de rua. Devido a isso ele entrou no setor administrativo do prédio. Na manhã de hoje uma força-tarefa foi montada para a captura do bicho.

Com apoio de veterinários do Centro Universitário Integrado, equipe da Polícia Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, e os próprios policiais do batalhão, um cordão humano com redes e lonas foi montado até a sala onde o mesmo se encontrava.

Na porta de saída para o pátio, foi estacionada uma van da polícia militar, com as portas traseiras abertas, o que fez com que ao sair, o animal entrasse direto no veículo.

As equipes encaminharam o lobo-guará para o campus do Integrado onde ele passará por uma avaliação antes de ser devolvido ao seu habitat natural.