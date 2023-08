Valendo vice-liderança do grupo, Carneirão recebe hoje o Marreco pelo Paranaense

Hoje tem mais clássico paranaense pela Série Ouro, na Arena UTFPR (Belin Carolo). O Campo Mourão Futsal recebe às 19h30 o Marreco, de Francisco Beltrão, em jogo que vale, para o Carneirão, a segunda colocação no grupo A.

Embalado por resultados positivos, atualmente terceiro colocado com 20 pontos, se vencer Campo Mourão vai a 23 pontos junto com o Foz Cataratas, que é o segundo colocado, mas com um jogo a mais. Já o Marreco é o quinto, com 15 pontos e também com um jogo a menos.

Os ingressos estão à venda no site do Carneirão e na Marujo Sports. Custam R$ 20,00 a arquibancada e R$ 30,00 cadeiras numeradas nos setores A e B.