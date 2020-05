“Live do Bem” arrecadou R$ 5.690,00 para Lares de Idosos

A “Live do Bem”, realizada pela dupla sertaneja curitibana Pedro Neto e Adriano com apoio do deputado estadual Douglas Fabrício, na última sexta-feira, 22, arrecadou R$ 5.690,00, destinados a entidades que cuidam de idosos da região da Comcam e de outros municípios. O valor arrecadado será dividido por todos os lares que participaram, proporcionalmente ao número de idosos atendidos.

Os internautas acompanharam a live de casa pelo canal do Youtube da dupla sertaneja e pelo perfil do Facebook do deputado Douglas Fabrício, totalizando mais de 10 mil visualizações, com várias pessoas fazendo perguntas e sugerindo canções, além de, principalmente, contribuir com doações.

Vale dizer que o link da live continua disponível no canal youtube.com/pedronetoeadriano e na Fanpage do Facebook do deputado DouglasFabrício(https://www.facebook.com/joaodouglasfabricio) para as pessoas acessarem e prestigiá-la.

É importante destacar que as instituições ainda podem receber alimentos e produtos de higiene e limpeza e itens de cuidados no enfrentamento a pandemia Covid 19, como álcool em gel, luvas, máscaras, além de toalhas de banho, cobertas, dentre outros. Estas doações devem ser feitas nas próprias entidades a seguir descritas.

O deputado estadual Douglas Fabrício, idealizador e apoiador do projeto, agradece quem participou nesta importante missão de ajudar quem precisa nesta crise de saúde sem precedentes.

O parlamentar ainda argumenta que avalia a possibilidade de realizar outra live para o mesmo fim. “Tivemos um show de qualidade, bastante agradável, e ainda conseguimos ajudar aqueles que tanto precisam, o que é mais importante. Precisamos conscientizar as pessoas da necessidade de ajudar o próximo, principalmente em um momento tão difícil para todos”, destaca Douglas Fabrício.

Confira a prestação de contas feita por meio de reunião virtual, ocorrida nesta quarta-feira, 27.

Valor total R$ 5.690,00

Total idosos 341

Valor por idoso 16,68 (índice)

Lar dos Velhinhos Frederico Ozanan (Campo Mourão) – 60 idosos (R$1.000,80)

Peabiru – 11 idosos (R$ 183,48)

Vila Vicentina (Barbosa Ferraz) – 30 idosos (R$ 500,40)

Lar do Idoso Santa Rita de Cássia (Fênix) – 18 idosos (R$ 300,24)

Asilo São Vicente de Paulo (Iretama) – 38 idosos (R$ 633,84)

Lar dos velhinhos (Campina da Lagoa) – 36 idosos (R$ 600,48)

Lar dos Idosos Padre José Montenegro (Ubiratã) – 28 idosos (R$ 467,04)

Lar dos velhinhos Santa Fé – 20 idosos (R$ 333,60)

Centro de Convivência do Idoso (Alto Paraná) – 12 idosos (R$ 200,16)

Vila Vicentina Frederico Ozanam (Moreira Sales) – 46 idosos (R$ 767,28)

Lar dos Velhinhos São João Batista (Terra Rica) – 42 idosos (R$ 700,56)