Lions Club de Campo Mourão realiza drive-thru no Dia Mundial da Limpeza

O Lions e Leo Club vão realizar neste sábado, 17, uma grande ação de limpeza em Campo Mourão. Nesse dia, mais de 190 países estarão reunidos em suas casas para realizarem ações sustentáveis, como: limpeza ambiental; limpeza digital e limpeza mental.

Pensando na Limpeza Solidária, as entidades mourãoenses estarão fazendo um drive thru solidário na sede do Lions Clube de Campo Mourão, em frente ao SESC para arrecadação.

Poderão serão entregues no local, roupas, calçados, roupas de cama e brinquedos. O evento acontece das 9h às 11h30 e das 14h às 17h. Se você quiser ser um voluntário, fazer uma ação na sua casa e receber um certificado com 15h, acesse o site abaixo e se cadastre: https://www.limpabrasil.org/cadastro-voluntarios/