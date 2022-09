MPF abre processo seletivo para estagiário de direito em CM

O Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR) em Campo Mourão está com inscrições abertas para o processo seletivo para contratação de estagiários do curso de Direito. O estágio oferece uma Bolsa no valor de R$ 976,00 para 20 horas semanais, além de auxílio transporte.

As Pré-inscrições podem ser feitas na Internet, no endereço http://www.mpf.mp.br/pr/estagie-conosco/2022. As confirmações de inscrição, com o envio de documentos listados no Edital, devem ser endereçadas ao e-mail [email protected], até as 18 horas do dia 23 de setembro. As provas ocorrerão no dia 4 de outubro.

A jornada semanal do estágio será de 20 horas, com auxílio-transporte (R$ 11 por dia estagiado).