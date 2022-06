Linha de transporte urbano da UTFPR passará por adequação

O secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Luiz Sminka, representantes da empresa Melissatur, direção e representante dos alunos da UTFPR estiveram reunidos para tratar de adequação das linhas de transporte coletivo envolvendo até a instituição.

“Em comum acordo entre as partes ficou acertado que a partir do dia 1º de julho a empresa iniciará as operações da forma sugerida por um período experimental de 60 dias. Terminando este período, vai ser feito uma avaliação para ser repassada para deliberação do Conselho Municipal de Transporte Coletivo”, explica o secretário.

Esta ação atende reivindicações da comunidade universitária da região que fica às margens da BR 369, saída para Cascavel.