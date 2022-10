Limpeza de túmulos no Cemitério está liberada até esta terça-feira

Em razão do tempo chuvoso a administração do Cemitério Municipal São Judas Tadeu estendeu até esta terça-feira, dia 1º de novembro, o prazo para limpeza de túmulos, que venceria nesta segunda-feira (31). Na quarta-feira, Dia de Finados (2 de novembro), é proibido qualquer serviço no local.

“A limpeza feita no fim de semana ficou comprometida por conta da chuva, que derrubou folhas e até pequenos galhos nos túmulos. O lixo depositado nos tambores já foi retirado, as ruas estão limpas, mas infelizmente o mau tempo não permitiu uma limpeza geral adequada”, explica a responsável pela administração do Cemitério, Janete Iori.

COMÉRCIO

No Dia de Finados é permitido o comércio de alimentos, flores e velas nos espaços previamente liberados. Não é permitida a comercialização de bebidas alcoólicas, produtos eletrônicos, cigarros ou flores que acumulam água. O setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde também vai reforçar ações de combate a dengue no local.