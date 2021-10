Limpeza de túmulos no cemitério até o fim de semana

Os serviços de limpeza de túmulos, pintura, colocação de vasos com flores e placas de identificação ainda estão permitidos no cemitério São Judas Tadeu de Campo Mourão, até domingo (dia 31).

A administradora do cemitério, Jane Iori faz algumas orientações para quem levar vasos ao local.

“Os vasos que trouxerem deverão ser furados e sem o plástico em volta para evitar o acúmulo de água”, disse ela, em referência aos cuidados preventivos ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.

MISSAS NO CEMITÉRIO

A Igreja Católica iniciou no domingo (24) a programação religiosa com vistas ao Dia de Finados. Até o próximo dia 1º de novembro, as missas serão celebradas todas as noites no cemitério, a partir das 19h. Já no Dia de Finados, serão sete celebrações, de duas em duas horas, nos seguintes horários: 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 e 18:00.

O responsável pela programação é o padre Genivaldo Barbosa, da paróquia Santa Rita de Cássia, do jardim Alvorada.