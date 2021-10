Após repassar R$ 12,7 mil ao CTR, Troco Solidário do Paraná Supermercados vai ajudar Lar dos Idosos e APAE

A campanha Troco Solidário, do Paraná Supermercados, vem fazendo a diferença para várias entidades de Campo Mourão, principalmente nesse período de pandemia.

No último dia 14, a Comunidade Terapêutica Redenção (CTR), que atende dependentes químicos do sexo masculino, foi contemplada com R$ 12,7 mil garantidos pela campanha. A entrega do cheque simbólico foi realizada pelo diretor da empresa, Alvaro Machado da Luz ao presidente da CTR, Dalmo Gabriel da Silva.

E a campanha não para. As próximas entidades beneficiadas nesse último trimestre do ano serão o Lar dos Velhinhos e a Apae. O valor recebido pela CTR é referente aos meses de julho, agosto e setembro.

Álvaro explica que o Paraná Supermercados iniciou a campanha no ano passado, já com o propósito de ajudar as entidades que passaram a enfrentar grandes dificuldades por conta da pandemia da covid-19.

O empresário destaca e agradece a adesão da população, mesmo em um momento de tantas dificuldades para todos. “A população tem contribuído com a campanha, em todas as nossas lojas e isso é muito gratificante”, disse Álvaro. Segundo ele, a empresa acrescenta 10 por cento do montante do troco doado pelos clientes.

O cliente ao pagar a conta no caixa pode não somente doar o troco da compra como também pode doar outros valores. O comprovante da doação é repassado ao cliente.

A campanha Troco Solidário contempla também entidades filantrópicas de Cianorte, Goioerê, Ivaiporã e Pitanga, onde o Paraná Supermercados tem lojas.

Em Campo Mourão, além da CTR, já receberam doações o Lar dos Idosos, a APAE, a Santa Casa, a Casa das Fraldas e o Lar Dom Bosco.

Desde o início da pandemia, essas entidades estão enfrentando sérias dificuldades financeiras, como exemplo o Lar dos Velhinhos que não pode realizar o tradicional Costelão Beneficente nos dois anos de pandemia. Por isso, todos ficaram muito agradecidos com a iniciativa do Paraná Supermercados.