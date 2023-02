Líder Refrigeração: bom atendimento, qualidade nos serviços e pontualidade

Instalação, reparos e vendas de peças de ar condicionado, balcões frigoríficos, expositores de bebidas, geladeiras, freezer, máquinas de lavar roupas e micro-ondas. Estas são as especialidades do empresário Laércio Rocha Pereira, 54, que trabalha com marcas como Electrolux, Brastemp, Consul, Continental, Bosch, Samsung e LG. Laércio é o proprietário da Líder Refrigeração, cuja missão é atender bem ao cliente, executar os serviços com qualidade e ser pontual na retirada e na devolução dos aparelhos.

Situada na Avenida Jorge Walter, 480, a Líder Refrigeração tem 15 anos no mercado e jamais foi acionada pelo Procon. Com dois colaboradores, a empresa também atende pelos telefones: 99883-9123; 99916-9998 e pelo e-mail: [email protected].

Esta é a segunda empresa do Laércio nessa área. A empresa anterior funcionou 10 anos em Curitiba, mas a experiência do empresário remonta há mais de 25 anos, pois antes de abrir sua primeira loja, trabalhou numa rede hoteleira, onde era encarregado de manutenção de máquinas de lavar e aparelhos de ar condicionado.

Dos produtos vendidos ou consertados na Líder Refrigeração, as geladeiras e as máquinas de lavar roupas são os mais comuns. E nesse atendimento, Laércio oferece um tratamento especial ao cliente: “Não deixamos o cliente na mão. Nos dias de semana, damos um retorno ao cliente em no máximo 24h, para ele (a) não ficar esperando. Quando acontece de um refrigerador de um cliente dar problema e ele tem suprimentos que podem estragar, emprestamos outra geladeira para ele usar até que devolvamos a sua, consertada.”, garante.

A agilidade também é uma marca da Líder Refrigeração. “O cliente liga, a gente já agenda e agiliza. Não ficam produtos aqui na empresa muito tempo.”, promete. Essa atenção ao cliente se confirma na honestidade quanto ao que o freguês precisa. Mesmo sabendo que poderia lucrar mais, Laércio recomenda aos consumidores o ar condicionado apenas frio. “… porque a nossa região aqui é quente e num ar condicionado quente e frio, o cliente acaba desembolsando um dinheiro sem necessidade”, explica.

Dessa forma, o desafio da Líder Refrigeração para 2023, é, em partes, algo que já vem acontecendo ano a ano. “Queremos manter os clientes que a gente já tem, conquistar mais clientes, atender a novas marcas, e ampliar o volume de vendas de equipamentos novos”, aposta. Inclusive, esta semana, a Líder Refrigeração fechou parceria para revenda de produtos novos de refrigeração. O serviço entra em funcionamento muito em breve.

A Líder Refrigeração trabalha com parcelamento em até 10 vezes para o cliente nos produtos novos e até três vezes sem juros nos usados. Como mantém contato direto com as distribuidoras, consegue resolver eventuais problemas com rapidez. “Não tem enrolação..Nosso objetivo é que o cliente fique satisfeito com o nosso trabalho. Queremos passar confiabilidade para eles. Hoje, temos uma carteira boa de clientes. Os nossos clientes sempre voltam e nos indicam para novos clientes.”, comemora.