Licitações agendadas em Campo Mourão

A unidade local do Observatório Social do Brasil (OSB) divulgou nesta quarta-feira (18/12) a programação de licitações da prefeitura de Campo Mourão e da Companhia de Desenvolvimento, Urbanização e Saneamento (Codusa) para as próximas semanas. Além de monitorar todas as etapas das licitações públicas locais, desde a análise dos editais, a entidade contribui na divulgação, com a finalidade de atrair um maior número de fornecedores e assim assegurar melhores preços.

Nesta sexta-feira (20/12), às 14 horas, acontece pregão presencial para a aquisição de central telefônica do tipo PABX – com instalação inclusa – para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Para o dia 27, às 14 horas, está marcado pregão presencial para a

aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e processamento de dados (ar condicionado, refrigerador e scanner) destinados a Secretaria da Fazenda e Administração.

No dia 15 de janeiro, às 9 horas, será realizado pregão presencial para a contratação de empresa destinada a intermediação de estágio remunerado para estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos de educação superior para a prestação de serviços no âmbito do Poder Executivo.

A prefeitura de Campo Mourão também abriu licitação, na modalidade de Chamada Pública, para o credenciamento de organização da sociedade civil para prestação de serviços de alta complexidade na modalidade acolhimento idoso com 60 anos ou mais. O prazo encerra-se no dia 13 de janeiro.

CODUSA

A Codusa tem pregão presencial agendado para o dia 10 de janeiro, às 9 horas, para o registro de preço para aquisição para sinalização viária (tinta, placas de sinalização, microesfera).