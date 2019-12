Com mais de 50 convocações pela seleção, pivô artilheiro chega ao CM/Futsal

Natal se aproximando e quem ganha o presente é a torcida do Campo Mourão Futsal. Quem está chegando para vestir a camisa do Carneiro Tricolor em 2020 tem mais de 50 convocações pela seleção brasileira e já conquistou títulos com a amarelinha e nos principais clubes do país, sendo artilheiro por onde passou em quase todas temporadas.

Estamos falando do renomado pivô Sinoê, gaúcho de Capão do Leão (RS), de 35 anos e muitos gols no currículo. Experiente o atleta conquistou entre outros títulos o de tetracampeão gaúcho com o Carlos Barbosa (2008/09/10 e 12). Em 2009 foi campeão da Liga Nacional e Taça Brasil de Clubes. Em 2011 campeão da Copa América, Libertadores e Superliga. Em 2012 campeão mundial e 2013 novamente campeão da Liga Nacional e Libertadores. Foi goleador do campeonato gaúcho em 2010, da Taça Brasil em 2011 e da Liga Nacional em 2017.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Nas mais de 50 convocações para representar o país levantou os títulos de bi-campeão do Grand Prix em 2014/15 e bi-campeão Sul-Americano no Chile e Colômbia em 2014 e 2017.

ARTILHARIA

Defendendo o Marreco de Francisco Beltrão (PR) nas três últimas temporadas, marcou 100 gols em 121 jogos com a camisa do clube. Só em 2019 foram 45 gols em 50 jogos, sendo 15 na Liga Nacional em 17 jogos disputados, ficando atrás apenas de Rodrigo (18 gols em 25 jogos) e Eder Lima (16 em 26 jogos).

Cheio de gás, Sinoê quer balançar as redes ainda muito mais, só que agora com a camisa do Campo Mourão Futsal. “É mais um grande desafio na carreira vestir essa camisa de tanta tradição no Paraná. Tive uma boa conversa com o Alemão [treinador] e com a diretoria e sei que todos aí fazem um trabalho muito sério, de pés no chão, e isso me motivou bastante foi fundamental na minha decisão. Estou bem feliz e motivado a fazer um grande ano e se Deus quiser com conquistas. Determinação com certeza não vai faltar”, promete Sinoê o atleta de 1,69 de estatura, mas gigante na frente do gol.