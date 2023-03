Homem é vítima de tentativa de homicídio em Campo Mourão

Um homem de 29 anos foi baleado no inicio da noite desta terça-feira, 28, no jardim Alvorada, em Campo Mourão. A tentativa de homicídio ocorreu na rua João Gustavo Quennehen. Segundo as primeiras informações, o rapaz foi chamado no portão e, ao abrir, o agressor entrou e já atirou contra ele.

Equipes da Polícia Militar e Civil foram ao local e iniciaram as investigações. A vítima foi atendida em estado grave pelo Samu. Ele precisou ser entubado no local para depois ser encaminhado ao hospital Santa Casa, pois um dos disparos teria atingido sua cabeça.

A Polícia Militar informou que ele já tem passagens por tráfico de drogas, o que sugere um possível acerto de contas como causa do crime. O autor dos disparos, possivelmente efetuado por um revólver, está foragido.