Liberdade em Fios: detentas de Goioerê produzem perucas para pacientes com câncer

O Projeto Liberdade em Fios, idealizado pela Polícia Penal do Paraná (PPPR), transforma a rotina de mulheres privadas de liberdade ao unir solidariedade e reintegração social. Por meio da confecção manual de próteses capilares, as custodiadas ajudam pacientes em tratamento contra o câncer e, ao mesmo tempo, recebem capacitação profissional que pode abrir portas para novas oportunidades fora do sistema penal.

“Ao oferecer capacitação profissional e oportunidades de aprendizado contribuímos para que as pessoas privadas de liberdade tenham condições de reconstruir suas trajetórias e buscarem reinserção na sociedade”, afirma a diretora-geral da PPPR, Ananda Chalegre dos Santos. “Sabemos que o fortalecimento dos vínculos é essencial para reduzir a reincidência criminal e dar sentido ao processo de reintegração social. Por isso, nosso compromisso é apoiar iniciativas que beneficiem à comunidade e promovam dignidade, inclusão e cidadania”.

As próteses são confeccionadas manualmente pelas mulheres privadas de liberdade da Cadeia Pública Goioerê, utilizando fios de cabelo doados por outras internas de Goioerê, Altônia e Piraquara, além de contribuições da Uopeccan – Unidade de Oncologia de Umuarama. O projeto teve início com a participação das custodiadas em curso de capacitação ministrado por profissionais do Instituto Jéssica Cara, com apoio do Rotaract Club de Goioerê.

Para o coordenador regional da Polícia Penal do Paraná em Umuarama, Arnobe Lemes, a ação representa mais do que aprendizado técnico. “Ressocializar também é permitir que as pessoas se reconectem com o lado humano que há nelas. E nada é mais humano do que ajudar o próximo”.

Desde o início do projeto, cerca de 20 próteses já foram confeccionadas, com 12 entregas a pacientes da Uopeccan e outras ainda em fase de finalização. A iniciativa tem potencial para ser expandida com a meta de profissionalizar mais custodiadas e fornecer próteses para diversos hospitais do Estado, à medida que aumente a disponibilidade de cabelo doado.

Responsável pela coordenação do projeto e gestora da Cadeia Pública de Goioerê, Janaina Montenegro celebra os avanços. “Começamos com poucos materiais e muitos sonhos. E saber que as próteses vão levar esperança para outras mulheres é algo que não dá para colocar em palavras. As internas estão orgulhosas e agradecidas por poder contribuir com algo tão significativo”.

Nesta semana, uma nova entrega de próteses será realizada em Umuarama, dando continuidade ao trabalho de apoio aos pacientes em tratamento oncológico.

