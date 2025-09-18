LGPD foi tema de palestra na Acicam

Um bom público participou da palestra sobre “Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD para Pequenos Negócios” que o advogado César Dallabrida Júnior proferiu na noite desta quarta-feira (17/9) na Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). Foi a sexta palestra do ciclo sobre segurança jurídica promovido pela entidade empresarial, iniciado no último mês de abril e que vai se estender até fevereiro do próximo ano.

Também as edições anteriores do ciclo de palestras reuniram grande número de empresários e gestores. Capacitar a classe empresarial para evitar riscos, reduzir prejuízos e fortalecer a competitividade, traduzindo temas jurídicos em orientações práticas e aplicáveis ao dia a dia dos pequenos negócios, são os objetivos da iniciativa da Acicam.

Na palestra desta quarta-feira foram apresentados, de forma clara e prática, os principais pontos que todo pequeno empresário precisa conhecer para manter sua empresa em conformidade com a LGPD. Por exemplo: Exigências da lei para micro e pequenas empresas, adequação de contratos e formulários, com orientações simples e aplicáveis, passos práticos de implementação que cabem no orçamento e na rotina do negócio. Também foram expostas as penalidades previstas para quem descumprir a legislação e como evitá-las.

As próximas palestras do clico serão sobre: “Direitos e Deveres do Empresário no Código de Defesa do Consumidor” (8/10), “Soluções Jurídicas Rápidas: como resolver conflitos sem ir à Justiça” (5/11) e “Gestão Patrimonial Inteligente: como proteger seu negócio e planejar o futuro” (4 de fevereiro do próximo ano).