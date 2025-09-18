Coamo promove encontros de mulheres cooperativistas

A Coamo está realizando o ciclo de encontros das Mulheres Cooperativistas. Os eventos começaram em agosto e seguem até novembro com a participação de milhares de mulheres em toda a área de ação da cooperativa no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná), o evento foi realizado no dia 16 de setembro e reuniu mais de 350 participantes de unidades da região. O tema deste ano, ‘Semeando História’, reforça o protagonismo feminino no campo e valoriza a trajetória de cada mulher ligada ao cooperativismo.

O presidente dos Conselhos de Administração da Coamo e Credicoamo, José Aroldo Gallassini, destaca a relevância da participação feminina no quadro social da cooperativa. “É um evento tradicional na Coamo. Envolve esposas, filhas e cooperadas, com grande adesão. Essa participação ativa da mulher é muito importante, tanto como associada quanto como esposa e filha de cooperados, pois fortalece a família e o sistema cooperativista”, afirma.

Segundo Gallassini, dos 32,5 mil associados da Coamo, cerca de 16% são mulheres. Ele ressalta ainda que a presença feminina garante mais conhecimento sobre a filosofia cooperativista e maior envolvimento da família. O presidente lembra também que a Coamo completa 55 anos de atividades em novembro e que iniciativas como o Encontro de Mulheres contribuem para a solidez da cooperativa. “Sempre trazemos palestrantes que falam sobre cooperativismo e sucessão, o que amplia o conhecimento e fortalece a participação feminina”, acrescenta.

Ao todo, serão nove encontros regionais realizados pela Coamo. A expectativa é reunir cerca de cinco mil mulheres. “Essa grande participação evidencia a importância do projeto. A mulher é mais organizada, participa ativamente e reconhece o valor do cooperativismo”, destaca Gallassini.

Priscila Bernardi Agostinis, de Peabiru (Centro-Oeste do Paraná), enfatiza a relevância do encontro como espaço de motivação. “É um momento especial para nós, porque às vezes, na correria do dia a dia, deixamos de lado a reflexão. Aqui temos um tempo para colocar os pensamentos em dia.” Ela acrescenta que a família passou a se envolver mais nas atividades da Coamo. “Não é só mais o esposo que participa, é a família toda. A cooperativa abriu as portas para a mulher de cooperado também”, afirma.

Vanessa Roberto de Souza Santiago, de Luiziana (Centro-Oeste do Paraná), avalia a experiência como positiva e enriquecedora. “É um momento de reflexão e aprendizado. Cada vez que participamos, aprendemos bastante. Quando soubemos do evento, já ficamos na expectativa”, relata.

Ela conta que uma caravana de mulheres da cidade se deslocou até Campo Mourão para o encontro. “Viemos em bastante gente. Sempre que participo, vale a pena, tanto para aprendizagem quanto para descontração”, completa.