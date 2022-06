Leite arrecadado no circuito de Corridas é repassado para a Santa Casa e Lar dos Idosos

A Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam) repassou para a Santa Casa e ao Lar dos Idosos as caixas de leite arrecadadas como inscrição do Circuito de Corridas – Night Run, realizado no sábado (25). Cada entidade recebeu 108 caixas de um litro.

“Além de incentivar a prática de atividade física, nosso circuito de corridas também tem o lado social, voltado a ajudar entidades que necessitam”, enfatiza o diretor presidente da Fecam, Marcelo Lima. Organizado pela Fecam, o circuito teve apoio do Colégio Integrado EAD, Unimed Campo Mourão e Paraná Atacadista.