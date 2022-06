Homem é agredido pelo irmão após ameaçar a esposa em Eng. Beltrão

Um homem foi ferido com uma pedrada na cabeça pelo próprio irmão, em Engenheiro Beltrão, após agredir e ameaçar a companheira. A ocorrência foi registrada por volta das 23h20 dessa terça-feira, 28.

A Polícia Militar foi acionada pelo pai da mulher. Ele relatou que a filha vinha sendo vítima de violência doméstica pelo companheiro, que não permitia que a mesma saísse de casa.

O homem contou que a filha havia sido arrastada pelo braço e estava com muito medo. Os policiais foram até o endereço, mas ao ver a viatura o suspeito fugiu.

A residência do casal foi encontrada toda revirada, com muitas coisas jogadas em especial roupas. Os policiais ainda estavam no local, quando foram informados de uma briga nas proximidades, onde um dos envolvidos era o companheiro da mulher.

No local o homem foi encontrado caído na rua com um ferimento na região da cabeça. Sobre os fatos, a mulher relatou que devido a agressividade de seu companheiro foi pedir ajuda para seu cunhado, onde este para lhe ajudar acabou arremessando uma pedra contra o irmão.

Devido o sangramento na cabeça os policiais acionaram o socorro, mas ele demonstrou agressividade e fez ameaças ao sogro, dizendo: “você vai ver o que vou fazer com você, não vai ficar bom pra você’’.

A equipe da PM pediu que o mesmo se acalmasse, mas ele passou a desacatar também policiais, com palavras de baixo calão. Diante da situação ele recebeu voz e prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.