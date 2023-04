LDO 2024 será apresentada em audiência pública na sexta-feira

A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento realiza na próxima sexta-feira, dia 14, audiência pública para apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2024. A audiência, aberta ao público, será realizada no mini-auditório do Paço Municipal, a partir das 9 horas.

A audiência tem o objetivo de apresentar e discutir prioridades para o próximo exercício financeiro, além de buscar a participação popular na confecção do orçamento. A realização da audiência é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O cidadão pode participar também com sugestões por meio de formulário disponível no link https://abrir.link/RLUC6. A apresentação também será disponibilizada na internet.

A LDO é elaborada com base no Plano Plurianual e detalha a aplicação dos recursos do município em obras e ações para o exercício seguinte. Para entrar em vigor, o projeto tem que ser aprovado pelo Poder Legislativo.