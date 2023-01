Lar de Idosos divulga lista de produtos que podem ser doados pela comunidade

O Lar de Idosos São Joaquim e Sant´Ana de Campo Mourão precisa constantemente de doações, dentre elas fraldas geriátricas (G e GG) para atender as necessidades dos idosos.

Segundo a direção da entidade, a demanda é grande na instituição. “Usamos em média 1000 unidades por semana”, disse o presidente do Lar dos Idosos, padre Adilson Naruishi.

Mas não são apenas fraldas. A comunidade mourãoense pode colaborar com doações de produtos de limpeza, higiene e alimentos. A entidade divulgou uma lista de materiais neste mês de janeiro para que as pessoas saibam quais são as principais necessidades neste momento.

No que tange a alimentos, podem ser doados, adoçante, café, fermento químico para bolo, fermento biológico para pães, bolacha, aveia, canjiquinha, farinha de trigo e amido de milho.

Higiene: aparelho de barbear descartável, desodorante, creme hidratante, e fraldas (G e GG). Limpeza: álcool 70%, saco de lixo (150 litros), amaciante de roupas, vinagre e buchinha para lavar louça.

Interessados em colaborar com a instituição também podem fazer doações em dinheiro, por meio de PIX: CNPJ 77.645.661.0001-07