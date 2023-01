De 3 a 17 de fevereiro acontece o Festival Campo Mourão no Prato

Um evento realizado na manhã desta quinta-feira (26/1), no auditório da Associação Comercial e Industrial (Acicam), marcou o lançamento do Festival Campo Mourão no Prato. Será a segunda edição da promoção, que foi realizada pela primeira vez em 2021, exclusivamente online, devido a pandemia de Covid 19. Agora o festival será presencial e foram abertas 25 vagas para a participação de estabelecimentos locais que atuam na área de alimentação.

O Festival Campo Mourão no Prato vai acontecer no período de 3 a 17 de fevereiro próximo e a frente da promoção está a Acicam. Outras seis instituições apoiam a realização da promoção: Prefeitura de Campo Mourão/Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), Unespar/Campo Mourão, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindhores), Sebrae e Agência Veoito.

Cada estabelecimento participante do festival vai oferecer um prato do seu cardápio ao preço unificado de R$ 24,90 durante o período da promoção. O objetivo é estimular, promover e divulgar a gastronomia de Campo Mourão em âmbito regional e a estratégia da promoção inclui uma intensa divulgação pelas redes sociais e a mídia tradicional (jornais, rádios e televisão). A promoção é inspirada em um festival realizado já há alguns anos em Curitiba pela Gazeta do Povo.

Informações para participar do Festival Campo Mourão no Prato podem ser obtidas na Acicam e na Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Empresas do ramo de alimentação associadas da Acicam estão isentas do pagamento de taxa de inscrição. Já empresas não associadas pagam R$ 50,00.

Em 2021, quando o evento foi realizado online, cerca de 25 empresas participaram e atenderam a 1.374 consumidores dentro do festival (uma média de 71 pedidos por dia). O faturamento total chegou a R$ 27 mil, mesmo com todas as restrições decorrentes da pandemia e sendo uma promoção inédita.

LANÇAMENTO

O lançamento do Festival Campo Mourão no Prato/2023 teve a presença de dezenas de empresários locais do ramo de alimentos. Durante o evento discursou o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet; o consultor do Sebrae, Gabriel Rezende; e o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.