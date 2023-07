Morre mais uma vítima de acidentado na Estrada Boiadeira

O jovem Lucas Andrade, 23 anos, morreu na noite dessa segunda-feira, 10, em um hospital de Campo Mourão, onde estava internado desde a noite de domingo, após envolver-se em um acidente na BR-487, Estrada Boiadeira.

A namorada dele Fernanda Bueno Zanoni, de 15 anos, morreu no momento do acidente, entre Campo Mourão e Tuneiras do Oeste. A moto em que os dois estavam foi atingida na traseira por uma caminhonete VW/ Amarok, com placas de Umuarama.

A adolescente morava em Cianorte, e estava na garupa da moto. O condutor da caminhonete, um idoso de 64 anos, não se feriu.