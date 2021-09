Lançado Programa Municipal Retoma Campo

Foi lançado oficialmente na manhã desta quarta-feira (15), no auditório da Acicam, o Programa Retoma Campo, que visa criar uma série de ações de retomada de atividades paralisadas ou prejudicadas pela pandemia de Covid-19. A ideia é envolver mais a população na vida urbana com ações baseadas na geração de renda, acolhimento social e qualidade de vida.

“Ações que acontecerem na cidade por iniciativa da prefeitura nas áreas de empreendedorismo, atividades físicas, culturais, saúde e de assistência farão parte do programa. Queremos gradativamente envolver as pessoas com a vida da cidade e recuperar a auto-estima”, justificou o coordenador geral de governo, Carlos Alberto Facco, que fez a apresentação do programa.

O prefeito Tauillo Tezelli também esteve presente e destacou sobre as parcerias para viabilizar o atendimento à população. “Temos nossos representantes políticos, deputados, vereadores, além dos conselhos, empresários, enfim uma cidade inteira querendo ajudar a administração. Sozinhos não conseguimos fazer nada e por isso a importância do envolvimento das pessoas”, argumentou.

O evento contou ainda com a presenças dos vereadores Edilson Martins, Miltinho do Cidade Nova e Bina Teixeira, além de secretários municipais e lideranças comunitárias. Atividades ligadas ao programa serão realizadas nos bairros, nos parques, nas escolas, unidades de saúde, praças esportivas, entre outros.

Uma página na internet foi criada exclusivamente com a programação das atividades. “A ideia é concentrar as ações nesse programa para que as pessoas tenham conhecimento e possam participar”, explica Facco, ao acrescentar que o programa será realizado com vários parceiros, cada um dentro de sua atividade.

Outra novidade para a população será um aplicativo de gestão colaborativa (Colab) para interação com o cidadão. “Campo Mourão será a primeira cidade do Paraná a adotar esse aplicativo, que já é usado em outros estados. Faz parte da proposta de criar mais envolvimento e compromisso da população com a cidade”, explica Facco.