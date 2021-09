Unespar abre inscrições para o Vestibular 2022

De hoje a 20 de outubro, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Ingresso – Vestibular 2022 – da Universidade Estadual do Paraná, Unespar. Para o ano de 2022, a Unespar oferece 3.072 vagas para ingresso em 71 cursos de graduação, por meio de dois processos seletivos:

O primeiro se dará com a utilização das médias finais (notas) dos vestibulares da Unespar, edições de 2018, ou 2019, ou 2020, ou a média final (nota) do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) das edições realizadas entre 2015 e 2020.

O segundo processo de ingresso acontecerá por meio das vagas do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) – ENEM 2021.

INSCRIÇÕES

As inscrições custam R$ 50,00 e têm início no dia 15 de setembro e seguem e até as 23h59 do dia 20 de outubro de 2021, devendo ser realizadas exclusivamente pela Internet, por meio do endereço eletrônico http://vestibular.unespar.edu.br.

Podem ser isentos(as) do valor taxa de inscrição:

a) Inscritos(as) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico de que trata o Decreto Federal n. 6135/2007 e no Sistema de Isenção de Taxas de Concurso – SISTC do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome – MDS; b) Doador(a) de sangue ou de medula óssea, em conformidade a Lei 20310/2020; c) Servidor(a) da Universidade Estadual do Paraná que ganhe até 3 (três) salários mínimos e que não concluiu curso superior.

O edital completo está disponibilizado AQUI.