Justiça Federal anuncia construção de sede própria em Campo Mourão

A Justiça Federal do Paraná informou, em resposta a questionamento do Poder Legislativo Municipal, que irá construir sua sede própria em Campo Mourão, em imóvel doado pelo município no Jardim Albuquerque.

Junto com a resposta foi encaminhada também a planilha com a previsão de investimento na obra, estimado em R$ 27,5 milhões. Atualmente a Justiça Federal funciona em prédio alugado na antiga agência da Caixa, no centro da cidade.

O imóvel, de 3.510 metros quadrados, foi doado pelo município em 2004, mas como não foi construído, foi prorrogado em 2014 com prazo até dezembro de 2023. Como a construção ainda não foi licitada, a Justiça Federal solicitou nova prorrogação, já com a proposta de início da obra em 2024. O projeto de prorrogação do prazo já está no Legislativo para apreciação e votação dos vereadores.