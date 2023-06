Equipe da Associação Mourãoense de Xadrez participa de Torneio Internacional!

A Associação Mourãoense de Xadrez esteve participando do VII Torneio Internacional de Xadrez Sesc Caiobá, que neste ano terá também a denominação de Sesc 75 anos. A competição chegou a 150 inscritos na modalidade standard, o xadrez pensado, a mais importante das categorias.

Entre os enxadristas com titulações oficializadas pela Federação Internacional de Xadrez (Fide), são mais 50 que estão participando do torneio, iniciado no sábado (17), na modalidade blitz e rápido.

O evento teve sequência no domingo (18) com o encerramento do torneio rápido e início do torneio pensado, que terá o encerramento no próximo domingo (25). Onze Grandes Mestres Internacionais, a mais alta titulação da Fide estão jogando a competição, ao lado de 10 Mestres Internacionais, 14 Mestres Fide, uma Mestre Internacional Feminina, 4 Mestres Fide e 5 Candidatos a Mestre.

As principais estrelas são os GMs Alexandr Fier, do Brasil, e Alex Bachmann, do Paraguai, ambos com mais de 2600 pontos de rating internacional, uma alta performance em termos mundiais. Entre os demais GMs, destaque para o paranaense Jaime Sunye Neto, sete vezes campeão brasileiro e os também GMs Renato Quintiliano e Yago Santiago, dois dos ex-campeões do torneio em anos anteriores.

Enxadristas de sete países estarão presentes: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Cuba e Zâmbia. A equipe do município de Campo Mourão é representado por nove atletas. Osvaldo de Andrade, treinador da equipe da AMX, ganhou o prêmio de melhor jogador não titulado no torneio da modalidade Blitz.

A AMX agradeceu e ressaltou que a participação nessa competição de alto nivel só foi possível graças a equipe da Fundação de Esporte de Campo Mourão (Fecam) que não mediu esforços para enviar os atletas.

Os demais apoiadores da AMX são: Coamo, Fundação Educere, Centro Universitário Integrado, Marcovic Empreendimentos, DH Engenharia, Brinquedolandia, Laboratório São Lucas, Pet Center, Ponce, Papelaria Papelão, Amo Livros Livraria, Dra. Tânia Mara Barsotti Trombini Odontologia, Acqua Sollus Laboratório de Análises, Giraffas, M & S Xadrez e CiaCell Case.

Destaque aos enxadristas Rafael Tuma Soares, que se consagrou campeão na modalidade de Xadrez Blitz na Categoria Sub 12 M, e, seu irmão, Vinícius Tuma Soares, enxadrista mais novo do torneio, sendo que, embora não houvesse premiação no Sub 8, foi campeão na categoria.

Os irmãos Tuma participaram com recursos financeiros próprios e possuem o apoio do Colégio Vicentino Santa Cruz.