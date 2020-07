Junta Militar convoca jovens alistados para seleção geral

Um grupo de 500 jovens alistados entre julho de 2019 até julho de 2020 foram convocados para a seleção geral e deverão comparecer à Junta Militar para saber a data e horário que devem apresentar-se no Tiro de Guerra. A lista com os nomes está publicada na página da 112ª Junta do Serviço Militar (JSM) no Facebook.

A JSM de Campo Mourão foi transferida da sede do Tiro de Guerra para o prédio da Secretaria Municipal de Ação Social (Rua Brasil nº 560, centro). Em razão da pandemia de Coronavírus, o prazo de alistamento militar de jovens que completam 18 anos em 2020 foi prorrogado para até 30 de setembro.

“A seleção será em outubro, no entanto como o alistamento ficou até setembro seria interessante que os alistados venham antes, pois pode acontecer de até lá ter mais convocações dos cidadãos que ainda estão se alistando”, explicou a secretária da JSM, Josiane Flores Munis da Silva.