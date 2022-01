Covid-19 afeta profissionais de saúde de Quinta do Sol e prefeito fala em calamidade

A cidade de Quinta do Sol vive um momento crítico com a covid-19. A semana começou com 117 pessoas acometidas pela doença, incluindo profissionais de saúde e até o médico do posto de saúde, o que acaba agravando ainda mais a situação.

Na manhã desta quarta-feira, 26, o prefeito Leonardo Romero e o vice Lucas Almeida estiveram visitando a Unidade Básica de Saúde (UBS) do centro, onde conversaram com os profissionais da saúde e com o secretário de Saúde, Willyan Romero a respeito da situação de saúde no município.

De acordo com o prefeito, o que mais se temia diante da explosão de casos está acontecendo: profissionais da saúde sendo infectados e afastados para tratamento. “Estamos vivendo um momento de calamidade, com postos de saúde lotados, profissionais de saúde infectados, assim como o médico. Estamos em contato com outros prefeitos da região, mas a situação é geral. Não está fácil encontrar médico e profissionais de saúde”, lamentou o prefeito Leonardo Romero.

A prefeitura tem tentado conseguir profissionais de forma emergencial na região, mas não está fácil, pois todas as cidades estão começando a passar pelo mesmo problema. “A situação está muito difícil, por isso pedimos a compreensão das pessoas”, declarou o prefeito.

Willyan Romero afirmou que as demandas aumentaram como nunca, pois além dos casos normais, tem a vacinação que continua. A explosão de casos, a maior desde o início da pandemia, tem gerado uma demanda surreal de atendimentos.

“Já vínhamos com o quadro reduzido por conta das férias, mas com o avanço gigantesco de casos e o contágio de profissionais de saúde, estamos totalmente sobrecarregados. Diante desta situação, pedimos à população paciência e atenção aos cuidados essenciais contra a covid-19”, declarou o secretário.

Com informações: Quintanews