Jovem mourãoense representa o PR no Senai WorldSkills nacional

Um dos representantes do Paraná na etapa nacional do WorldSkills, que é considerada a maior competição entre profissões realizada no mundo, é o jovem mourãoense Kaique William Ventura Camacho, de 18 anos. O evento começa nesta terça-feira (23/9), em Brasília, com a participação de competidores de todo o país, classificados nas etapas estaduais.

Os vencedores da Seletiva Nacional 2025 representarão o Brasil na WorldSkills Shanghai 2026, a maior competição global de educação profissional. Mais de 60 países enviarão competidores e o evento tem reconhecimento internacional pelas habilidades técnicas dos participantes, constituindo-se também em networking com profissionais do mundo todo.

Na etapa nacional, a ambientação começa nesta terça-feira e a competição tem início quarta-feira e estende-se até sábado. Domingo será realizada a entrega de medalhas.

MOURÃOENSE

O egresso de curso técnico ofertado pelo Senai/Campo Mourão e acadêmico do curso de Engenharia Eletrônica no campus local da UTFPR, Kaique William Ventura Camacho é filho de Eder Camacho (industrial em Campo Mourão/empresa Movinox). Na etapa estadual, ele destacou-se na categoria “Controle Industrial”. A competição apontou os melhores alunos-competidores de nível técnico em 30 diferentes ocupações profissionais. Entre elas, Mecânica industrial, Mecatrônica, Manufatura Integrada, Desenho Mecânico em CAD, Tornearia CNC, Fresagem CNC, TI Soluções de Software, Segurança Cibernética, Energias Renováveis, Indústria 4.0, Robótica Móvel, etc.

Kaique Camacho também estudou na Fundação Educere e nas unidades locais do Sesi e do Senai. Na etapa estadual, ele competiu com mais de 80 alunos – 76 equipes – de 25 unidades do Senai Paraná.

A COMPETIÇÃO

“Dedicação, talento e superação! É com essa pegada que nós da WorldSkills Brasil reunimos jovens habilidosos de todas as regiões do país para enfrentar desafios reais em mais de 50 profissões diferentes”, destaca a organização do evento. Eles acrescentam que “desde 1983, nossa competição tem sido o palco perfeito para futuros profissionais brilharem, mostrando seu talento e conquistando a chance de representar o Brasil no evento internacional”.

O evento reúne as áreas mais inovadoras e desafiadoras do mercado. As modalidades são chamadas de ocupações e agrupadas em seis setores da indústria e do comércio, totalizando 56 profissões. São elas: manufaturas e engenharias, informação e comunicação, transporte e logística, alimentos e serviços pessoais, criatividade e moda, construção civil e edificações.