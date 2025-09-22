Moto furtada em Peabiru é recuperada na zona rural de Campo Mourão

A Polícia Militar de Campo Mourão recuperou, na tarde desta segunda-feira (22), uma motocicleta Honda/NXR 150 Bros, de cor vermelha, em uma estrada rural que liga as rodovias BR-487 e PR-558. O veículo foi localizado após denúncia recebida pelo COPOM.

No momento da abordagem, a consulta ao sistema não apontava registro de furto ou roubo. No entanto, a moto apresentava características semelhantes ao veículo utilizado em um homicídio ocorrido no domingo (21). A Polícia Civil e a perícia foram acionadas para analisar a situação.

Devido às fortes chuvas, não foi possível coletar impressões digitais no local. Durante a vistoria, os policiais encontraram uma etiqueta no chassi com numeração divergente, a qual constava como furtada no município de Peabiru.

A motocicleta foi recolhida pelo guincho do 11º Batalhão de Polícia Militar e encaminhada à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão. O caso segue sob investigação da Polícia Judiciária.