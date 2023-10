Jovem é assassinado a tiros de pistola, e filha de 3 anos é deixada na rua

Mais um homicídio foi registrado em Campo Mourão no início da noite deste sábado, 28. O jovem Nestor Grugel de Souza Neto, 21 anos, foi morto com pelo menos seis tiros de pistola no interior de sua residência na rua Valdomiro Ferrari, conjunto Avelino Piacentini.

Foi o 26º homicídio do ano em Campo Mourão. Vizinhos ouviram os disparos e acionaram a Polícia Militar, por volta das 18h45. Não se sabe se o crime foi praticado por uma ou mais pessoas.

Grugel estava acompanhado apenas de uma filha de 3 anos, a qual teria sido levada para a rua antes da execução de seu pai. Vizinhos acolheram a criança após a fuga do criminoso.

Os policiais encontraram o portão encostado e a porta da sala aberta. O corpo da vítima estava no quarto e, no interior da casa, havia vestígios de sangue e cápsulas de munições. O Samu foi acionado e confirmou o óbito, identificando seis perfurações principalmente na região da cabeça.

Equipes da Polícia Civil e Científica estiveram no local para os procedimentos que darão início à investigação e liberação do corpo para o IML.