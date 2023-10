Acicam Jovem conquista prêmio em Ponta Grossa

Na última edição do Encontro Paranaense de Jovens Empresários (EPJE), que aconteceu recentemente em Ponta Grossa, o Conselho do Jovem Empresário de Campo Mourão (Acicam Jovem) conquistou o prêmio de Maior Delegação. Cerca de 30 empreendedores representaram o Município no evento que é realizado há cada três meses.

O troféu conquistado foi entregue ao presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, durante a última reunião mensal ordinária da entidade. Coube ao ex-presidente do Acicam Jovem e atual segundo tesoureiro da Acicam, Valério Dell Est Pereira, fazer a entrega do troféu conquistado em Ponta Grossa.

Kamila Walter é a atual presidente da Acicam Jovem. Os integrantes reúnem-se todas as quartas-feiras, a partir das 7h30min, na sede da Associação Comercial e Industrial. A participação é aberta a empreendedores nos mais variados ramos de atividades – comércio, indústria e prestação de serviços -, independentemente do porte da empresa. A idade máxima para participar é 39 anos

No início de setembro passado, a Acicam Jovem (que até recentemente tinha a sigla Conjove-Acicam) completou oito anos de atividades ininterruptas. Criado na gestão de Nelson Botega (2010-2012) à frente da Acicam, foi retomado na gestão de Newton dos Santos Leal. Na gestão “Acicam para Todos”, comandada por Ben-Hur Berbet, ganhou nova dinâmica.

“Representar, desenvolver e integrar os jovens empresários da região, auxiliando na formação de líderes éticos que atuem no desenvolvimento das empresas e da sociedade” é a missão do Acicam Jovem.