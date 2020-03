Jovem chega de Portugal a CM e nega ter contraído coronavírus

O avanço do coronavírus em várias partes do mundo e que já chegou ao Brasil causou um grande desconforto na vida do mourãoense Northon Gassmann, de 21 anos.

Ele esteve morando na Europa nos últimos 6 meses, devido a um programa de intercâmbio que realizava em Portugal e ao retornar a Campo Mourão disse que está sendo vítima de fake News, informando, de forma maldosa, que ele está internado, com suspeita de ter contraído o coronavírus.

Um texto chegou a ser publicado em uma página de Facebook, que anuncia produtos para venda, informando que o rapaz estava internado no hospital Santa Casa, em quarentena.

A reportagem do Tasabendo.com entrou em contato com o hospital, que negou a informação. De acordo com a Santa Casa, nenhum caso, sequer suspeito deu entrada no hospital.

Familiares do jovem não sabem se a falsa notícia partiu de algum amigo, como forma de brincadeira, mas como a “brincadeira de mau gosto”, conforme declarou sua mãe está se espalhando, ela fez questão de informar que o filho nunca teve nenhum sintoma da doença.