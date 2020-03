Veículo sobe em muro para desviar de moto

Um veículo Fiat Strada derrubou parte do portão e do muro de uma residência ao desviar de uma motocicleta, na Rua das Tipuanas, quase esquina com a rua Maria Gurgel, no jardim Botânico, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu por volta das 13h deste sábado, quando a motorista do Fiat Strada, de 27 anos, perdeu o controle da direção ao desviar de uma motocicleta Honda Twister, que atravessou na sua frente.

A condutora da moto, de 18 anos, descia a rua Maria Gurgel e ao acessar a Rua das Tipuanas, acabou entrando na frente do automóvel. Uma câmera de segurança instalada na rua do bairro registrou o momento o acidente.

A mulher que dirigia o Fiat Strada ficou presa às ferragens e foi atendida pelos bombeiros. Apesar da gravidade do acidente, ela teve apenas ferimentos leves. O veículo teve danos de grande monta.