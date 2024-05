Jogo do Nacional e festival científico terão arrecadação em prol do RS

A partida de futebol pela Série B do Campeonato Paranaense entre o Nacional de Campo Mourão e o Laranja Mecânica (Arapongas) será neste domingo (12), as 11 horas, no Estádio Roberto Brzezinski. O ingresso custa R$ 5,00 ou um quilo de alimento não perecível. A diretoria do Nacional informa que tudo o que for arrecadado (dinheiro e alimentos) será destinado às vítimas das inundações no Rio Grande do Sul.

Também o festival científico “Pint Of Science”, cujo lançamento será nesta quinta-feira (9) e segue dias 13, 14 e 15 de maio, terá uma ação solidária. A quem for nos bares onde será realizado o evento, a organização solicita a doação de produtos de higiene e limpeza. Os 30 primeiros vão ganhar um chopp.

O jogo no domingo será a estréia do Nacional em casa. Já o “Pint Of Science” está na 4ª edição O evento é destinado a ensinar ciência de forma divertida e descontraída nos bares da cidade. Entre os dias 13 e 15 de maio, é realizado em 500 cidades de 25 países. A programação está publicada no portal https://pintofscience.com.br/events/campomourao