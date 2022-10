Jardineiro fica ferido em ataque de abelhas na área central de CM

Um jardineiro levou várias picadas de abelhas enquanto trabalhava com uma máquina de cortar grama ao lado da Casa da Cultura, em Campo Mourão. O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, 24.

O Corpo de Bombeiros foi acionado assim como o Samu e o homem recebeu o atendimento, sendo encaminhado ao hospital. O local precisou ser isolado pelos bombeiros e um apicultor também foi chamado para fazer a retirada da colmeia, que deverá ser transferida para outro espaço, onde não haja fluxo de pessoas.

O sargento Davi, do Corpo de Bombeiros, disse que a vítima levou muitas ferroadas e foi atendido em estado grave. “Ele foi encaminhado ao hospital, com muitas ferroadas pelo corpo. Em seguida um apicultor foi chamado para verificar a situação e assim que as abelhas se acalmarem, no final da tarde, ele retorna para fazer a remoção da colmeia para outro lugar, onde não ofereça risco para as pessoas”, disse o sargento.