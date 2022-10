Campo Mourão recebe um dos maiores eventos de T.I. do Paraná

O Centro Universitário Integrado vai sediar o The Developer’s Life Weekend (em português, Fim de semana da vida do programador). O evento – de autoria de André Noel, criador do site de tirinhas Vida de Programador – será realizado nos dias 4 e 5 de novembro de maneira presencial, em Campo Mourão (PR), e transmitido para os inscritos, via plataforma dos organizadores.

Grandes empresas nacionais, internacionais e 12 palestrantes de renome já estão confirmados para falar sobre desenvolvimento, design de software, LGPD, startups, inovação, firewalls cognitivos, segurança de sistemas e outros tópicos. As inscrições custam R$ 50,00 por pessoa e podem ser feitas até o dia 25 de outubro pelo site https://weekend.developerslife.tech/

“Já temos 170 participantes confirmados e desejamos chegar a 250. Como o evento poderá ser acompanhado remotamente, é uma ótima ocasião para os apaixonados por tecnologia, desenvolvedores, programadores e estudantes de todo Brasil vejam o que tem de novidade no segmento”, explica o organizador e professor do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Integrado, Anderson Burnes.

NOMES DE “PESO”

Para que o The Developer’s Life Weekend se transforme num dos maiores eventos de tecnologia da informação (T.I.) do Paraná, palestrantes de grandes eventos nacionais – como Elton Minetto, do PicPay; Renato Teixeira, da Oracle e Guayçara Gonçalves, do Itaú – vão apresentar inovações em diferentes áreas do conhecimento.

Companhias como Oracle, VipTech, DB1 Group, Tecnospeed e Int.Lab vão montar estandes para interagir com o público, ampliar o networking e permitir a troca de experiências entre profissionais experientes do mercado e estudantes universitários.

“Essa rede de relacionamentos faz toda diferença para os acadêmicos e isso é meio caminho andado para uma boa vaga de emprego”, destaca Burnes. “Além disso, o The Developer’s também vale como atividade extracurricular e os participantes vão concorrer a brindes especiais”, completa o organizador.

Outras empresas como Flutterando, DevParaná, UniAlfa, Uniti Tecnologia e The Developer’s Life Store também vão participar do evento em Campo Mourão.

SERVIÇO

O que: Evento The Developer’s Life Weekend (em português, Fim de semana da vida do programador)

Quando: Dias 4 e 5 de novembro

Onde: No Centro Universitário Integrado – Anfiteatro [Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Área Urbanizada II, Campo Mourão – PR]

Quanto: As inscrições custam R$ 50,00 por pessoa e podem ser feitas até o dia 25 de outubro pelo site https://weekend.developerslife.tech/ onde consta toda a programação