Jardim Araucária promove ‘Festa da Primavera’ e show de prêmios neste sábado

A 1ª Festa da Primavera da Associação de Moradores do Jardim Araucária acontece neste sábado, 17. Com início às 19 horas, o evento conta com barracas de comidas e doces, além de show de prêmios em que os ganhadores dividirão um total de R$ 10.000,00.

A Associação de Moradores do Jardim Araucária reúne também os bairros Botânico I e II e Casali, o que deverá atrair centenas de pessoas ao avento, que acontece no campo de futebol do bairro, na Avenida do Bosque, esquina com a rua das Figueiras.

O show de prêmios está marcado para começar a partir das 22h, e cada cartela custa R$ 20,00. No total, serão quatro prêmios: 1º – R$ 1.000,00; 2º – R$ 2.000,00; 3º – R$ 3.000,00; e 4º – R$ 4.000,00.

Parte da renda com a venda das cartelas será destinada à Casa de Apoio aos Doentes de Câncer e Associação Amigos do Autista. O restante será utilizado para o término da construção do barracão da Associação entre outras melhorias.

A Associação do Jardim Araucária é uma das mais atuantes das 62 associações legalmente constituídas, segundo levantamento da Uprescam (União de Presidentes de Associações de Moradores de Campo Mourão).

Interessados em adquirir as cartelas os potos de vendas são os seguintes:

Disk Lajota 3 Irmãos

Mercado Araucária

Jorrovi Calçados

Elros Ki Barato

Edigás

Batentes Mourão

Associação Amigos Autista

Consultório de Viviane Straub

Expresso Nordeste

ABL Sementes

Despachante Central

Hora de Brincar

Apade

Famatex Mercadão

Piacentini Corretora de Seguros